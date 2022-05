Poste: al via assistente digitale per polizze Poste Vita

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Poste Italiane estende il suo assistente digitale per ricevere supporto e assistenza anche ai servizi del mondo assicurativo Poste Vita. E' quanto si legge in una nota dell'azienda che spiega come "gli utenti possono ricevere informazioni in merito alle polizze vita sulle modalità di sottoscrizione, sulle caratteristiche del prodotto, su costi e indicazioni per come avanzare richiesta di riscatto o di recesso". In più, prosegue Poste, se il cliente chiama tramite un numero di telefono certificato, ossia registrato all'ufficio postale o tramite Atm, oppure accede nella sua area riservata del sito Poste Vita tramite le credenziali di accesso personali, può ricevere anche informazioni sul calcolo del valore di riscatto della propria polizza, oppure, nei casi in cui è previsto, sullo stato della liquidazione della cedola. E' possibile, inoltre, ricevere direttamente sulla mail registrata sul sito Poste Vita il duplicato delle comunicazioni relative alle polizze e conoscere il valore del rendimento della propria polizza. Prossimamente invece, si potrà verificare lo stato del piano dei pagamenti delle proprie polizze e sapere se ci sono rate insolute. I clienti, precisa l'azienda, possono contattare l'operatore digitale e dialogare in linguaggio naturale, sia tramite il canale sul sito https://postevita.poste.it/, oppure telefonicamente al numero 800.316.181, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00, il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00.

L'assistente digitale, conclude la nota di Poste, "è una tecnologia in progressivo sviluppo che sarà utilizzata in futuro per l'assistenza su un numero sempre più ampio di servizi del gruppo. Rappresenta, inoltre, un'innovativa applicazione dell'intelligenza artificiale in Poste Italiane, che punta a un modello di assistenza clienti sempre più evoluto, basato sull'integrazione e collaborazione tra operatori umani e sistemi di riposta automatica intelligenti". (ANSA).