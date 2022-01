Da Poste nuovo fondo centrato su investimenti responsabili

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Si chiama BancoPosta Focus Ambiente Marzo 2028 ed è il nuovo fondo di BancoPosta Fondi Sgr, la società di gestione del risparmio di Poste Italiane, focalizzato sui temi della sostenibilità ambientale. Si tratta, si legge in una nota, di un fondo bilanciato obbligazionario con focus azionario su cinque settori che riguardano l'ambiente: lotta al cambiamento climatico, energia pulita, economia circolare, gestione sostenibile dell'acqua e salvaguardia degli oceani. Il nuovo fondo, spiega Poste, "è stato pensato per le esigenze di investitori che vogliono puntare alle potenzialità di crescita dei mercati con una soluzione d'investimento bilanciata, diversificata e sostenibile: il fondo, infatti, promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori Esg) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento UE 2088/2019". Focus Ambiente Marzo 2028 combina gli investimenti obbligazionari (pari ad almeno il 50%) con la parte degli investimenti effettuati in strumenti azionari e flessibili.

L'obiettivo, spiega ancora Poste, "è quello di puntare a beneficiare delle potenzialità di crescita dei settori economici collegati in vario modo alla tutela dell'ambiente e di distribuire, nei primi cinque anni, un provento variabile con un livello minimo dell'1% e massimo del 2,5% del valore iniziale della quota di cinque euro". (ANSA).