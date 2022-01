Poste partecipa al premio Cresco Award a sostegno dei Comuni

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Poste Italiane partecipa al premio Cresco Award Città Sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con il patrocinio della Commissione europea e del ministero dell'Ambiente, che intende premiare l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori.

"L'iniziativa - spiega l'azienda - si inserisce nella mission di Poste di essere, con la sua rete capillare di uffici postali, un collegamento tra le istituzioni, il territorio e i servizi del Paese". L'azienda ha scelto, come ogni anno, tre progetti che si distinguono nello sviluppo sostenibile, per "vivacità, originalità e impegno green" tra quelli presentati dai piccoli Comuni in rappresentanza del Nord, Centro e Sud Italia. I Comuni vincitori per il 2022 sono Grumolo delle Abbadesse per il Nord, con il progetto di un percorso naturalistico per disabili; Tornareccio per il Centro, attraverso un museo sostenibile a cielo aperto con concorso di opere da installare nelle strade del paese; Geraci Siculo per il Sud con un parco giochi inclusivo, senza barriere architettoniche". (ANSA).