Poste: pacchi consegnati in 90 minuti con servizio online

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Poste lancia Instant, il nuovo servizio di consegna veloce su Roma, Milano e presto nei principali centri urbani, per privati e professionisti che hanno l'esigenza di spedire documenti urgenti e pacchi fino a 20kg di peso con dimensioni non eccedenti le misure di 120 x 80 x 60 cm.

Il servizio, si legge in una nota, "è attivo tutti i giorni fino alle 23.00, con consegne anche di sabato e domenica ed è effettuato tramite il partner di servizi pony express PonyU". Il servizio, spiega Poste, è accessibile tramite il portale on line Poste Delivery Web all'indirizzo https://postedeliveryweb-retail.poste.it/postedeliveryweb/retail , dove è possibile visualizzare tre opzioni di consegna: in città, in Italia o all'estero.

Selezionando l'opzione "in città" si può verificare la disponibilità del servizio Instant, inserendo il Cap del mittente e quello del destinatario. Se la tratta è coperta si procede con l'acquisto scegliendo tra le soluzioni di consegna veloci disponibili: la consegna Instant, che prevede ritiro e consegna in città entro 90 minuti, oppure Today o Tomorrow che prevedono il ritiro e la consegna in giornata o il giorno dopo, in mattinata, il pomeriggio o la sera. Inoltre, conclude la nota, per effettuare questo invio non è necessario stampare alcuna etichetta, in modo veloce e totalmente green. (ANSA).