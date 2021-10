Da Poste un webinar su Pec e firma digitale

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Poste ha organizzato un webinar gratuito per favorire la consapevolezza e la conoscenza della Pec e firma digitale, sempre più centrali nella vita quotidiana, sia nel rapporto con l'amministrazione pubblica che con le aziende private. L'obiettivo, spiega l'azienda in una nota, è anche "sottolinearne il valore al fine di contribuire a cittadini digitali ecosostenibili". Nel corso del webinar, spiega Poste Italiane, sono stati illustrati i motivi per cui la posta elettronica certificata fornisce vera e propria validità legale alle comunicazioni via mail, fornendo certezza di avvenuto invio/ricezione e garanzia di inalterabilità del messaggio, elemento importante anche ai fini di possibili contenziosi.

L'utilizzo di questi strumenti permette di efficientare i tempi di lavorazione e dare una mano all'ambiente: non è più necessario stampare, firmare e scansionare documenti e con un sistema di conservazione digitale viene ottimizzato lo spazio fisico necessario per la gestione degli archivi. È possibile partecipare gratuitamente ai webinar di Educazione Digitale iscrivendosi al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html dove consultare il calendario degli appuntamenti e numerosi strumenti dedicati al mondo digitale. (ANSA).