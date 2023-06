Fisco: Testa (Fdi), riforma che mette soldi in tasca a cittadini

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Abbiamo concluso la prima parte del lavoro in commissione sulle deleghe fiscali, con la votazione di emendamenti e subemendamenti, e sono particolarmente soddisfatto per tre motivi". Lo dichiara Guerino Testa, deputato di Fratelli d'Italia e segretario della commissione Finanze a Montecitorio.

"Il primo - continua - è che abbiamo ridotto i tributi locali, in questo modo la revisione degli stessi e l'abbattimento del superbollo per le auto sportive darà sprint e dinamismo al comparto delle auto e dell'automotive sportivo. Il secondo è la detassazione di tredicesime e straordinari che consentiranno ai cittadini di avere più soldi in busta paga. Il terzo sono una serie di politiche agevolative per famiglie e giovani".

"Si tratta di una riforma epocale attesa da 50 anni - conclude Testa -. Dopo l'approvazione della legge bisognerà solo attendere i decreti legislativi che dovranno essere varati entro 24 mesi. Grazie a Fratelli d'Italia gli italiani possono avere ora una pressione fiscale più leggera". (ANSA).