Pmi: Generali, 7 su 10 oltre il livello base di welfare (2)

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Il rapporto, che ha analizzato le attività di oltre 6.500 aziende, spiega come "le imprese che concepiscono il welfare come leva strategica di sviluppo sostenibile sono raddoppiate, dal 6,4% del 2016 al 14,1% del 2022. Ben l'87,5% di queste aziende genera un impatto sociale di livello elevato, contro una media generale del 38%". In particolare le aziende con un welfare evoluto "contribuiscono molto di più della media alla crescita dell'occupazione di donne e giovani". Gli ambiti di impatto sociale più importanti sono la promozione del lavoro e della mobilità sociale, la possibilità offerta ai giovani di raggiungere un'occupazione stabile, il sostegno ai diritti e alle pari opportunità per le donne lavoratrici. Lo studio sottolinea inoltre che "le Pmi con un welfare più evoluto hanno tenuto meglio nella pandemia e dimostrato maggiore slancio nella ripresa" ciò dimostra come il welfare aziendale sia anche "un fattore di resilienza". (ANSA).