Cambio al vertice Legacoop E-R, Monti lascia dopo 10 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 05 DIC - Cambio al vertice di Legacoop Emilia-Romagna: il Congresso in programma il 16 febbraio 2023 a Bologna, sarà l'ultimo vissuto da presidente per Giovanni Monti che lascerà, dopo quasi dieci anni, la guida dell'associazione.

E' quanto comunica le stessa Legacoop regionale secondo cui da incontri che hanno coinvolto cooperative, associazioni di settore e Legacoop territoriali è emersa una candidatura da sottoporre all'approvazione della direzione regionale che verrà eletta dal congresso, quella dell'imolese Daniele Montroni.

"Sono stati dieci anni entusiasmanti e molto sfidanti - osserva Monti in una nota -: ci siamo trovati a dovere affrontare le conseguenze della crisi finanziaria alla quale ha fatto seguito le enormi difficoltà provocate dal Covid. Ora - prosegue - siamo alle prese con una guerra devastante, quella scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, con pesanti ricadute sul piano dei costi dell'energia e delle materie prime. Ogni volta la cooperazione ha risposto cercando di comprendere i nuovi scenari, le nuove opportunità, le innovazioni necessarie per restare sul mercato salvaguardando qualità del lavoro, occupazione, socialità. E, in gran parte, riuscendoci".

A giudizio di Montroni, "Monti lascia una eredità rilevante.

Legacoop Emilia-Romagna è molto cambiata in questi dieci anni, ha assunto nuove funzioni, ha inglobato nuove competenze. Sono stati elaborati progetti decisivi - argomenta nella stessa nota - non solo per la cooperazione, ma per l'insieme del tessuto regionale. Penso a quelli per una logistica semplice, sostenibile e sicura, per la rigenerazione urbana, per un nuovo welfare, alla filiera della produzione di energia da fonti rinnovabili e a tanti altri. Il mio impegno - conclude - sarà teso a consolidare questi risultati potendo contare su una squadra forte, preparata sia nella struttura regionale, sia nelle cooperative, nei territori, nelle associazioni". (ANSA).