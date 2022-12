Rinnovata e ampliata convenzione Bcc-Univpm- Unicam per start up

(ANSA) - ANCONA, 01 DIC - Sostenere i progetti brevettabili e innovativi che nascono nel mondo della ricerca universitaria (spin-off), per avviare le start-up sul mercato. E' l'obiettivo della convenzione Wins tra la Federazione Regionale Bcc e le Università Politecnica delle Marche e Camerino, rinnovata e ampliata con l'ingresso di Unicam. Nell'ambito della convezione, la Federazione Bcc costituita da 13 banche del territorio marchigiano, Univpm e Unicam svolgono attività di mentoring e valutazione dei progetti da avviare a finanziamento per la realizzazione concreta. Con la prima convenzione sono 18 i progetti finanziati, nonostante le restrizioni e le difficoltà causate dalla pandemia. La novità della convenzione rinnovata è una valutazione finale dei progetti, inclusi quelli non ammessi a finanziamento, "una sorta di 'pagellina, un valore aggiunto" per le start-up, da presentare anche presso altri istituti di credito. (ANSA).