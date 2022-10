Lavoro: coop sociali Toscana, c'è intesa sull'integrativo

(ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - Sottoscritta oggi l'ipotesi di accordo di secondo livello del Ccnl Cooperative Sociali-2017/2019 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali della Toscana. L'accordo, si legge in una nota, è stato siglato fra le Centrali Cooperative Agci-Solidarietà Toscana, Confcooperative-Federsolidarietà Toscana, Legacoop Toscana-Dipartimento Welfare e le sigle sindacali Fp-Cgil Toscana, Fp-Cisl Toscana, Fisascat-Cisl Toscana.

I temi affrontati nella trattativa, e sui quali si è raggiunta l'intesa, sono relativi al tempo di vestizione previsto all'interno dell'orario di lavoro, 'banca ore', rimborsi chilometrici per i lavoratori che usano il mezzo proprio per ragioni di servizio, congedi speciali per le donne vittime di violenza, una regolamentazione più attuale della regolazione dello sciopero nei servizi essenziali.

Altri temi, come il Premio Territoriale di Risultato, la classificazione dei lavoratori e l'orario di lavoro, la disciplina specifica del cambio d'appalto - inizialmente previsti dai sindacati nella piattaforma - saranno invece oggetto di un percorso di trattativa da avviare a partire dal 2023 con i sindacati firmatari. (ANSA).