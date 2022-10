Germania: Camere commercio, 'giù subito i prezzi energia'

(ANSA) - BERLINO, 07 OTT - "Se i prezzi dell'energia non scenderanno in modo significativo, al più tardi tra sei mesi si chiuderanno decine di migliaia di imprese in questo Paese". Lo ha detto il presidente dell'Associazione tedesca delle camere di commercio e dell'industria (Dihk), in un'intervista al Rheinische Post, come riporta Ntv. "C'è la minaccia di una perdita di prosperità di dimensioni finora inimmaginabili", ha avvertito, "ogni giorno che i prezzi dell'energia non scendono, un numero maggiore di aziende è costretto a ridurre la produzione o addirittura a chiudere completamente".

L'associazione ha quindi chiesto alla politica di mettere in atto al più presto le misure promesse contro il caro-energia, e che siano "veloci e pragmatiche". (ANSA).