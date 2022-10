Fisco: Grimaldi, governo non pubblica relazione su evasione

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - "Abbiamo appreso che l'allegato alla Nota di aggiornamento al (Def) Documento di economia e finanza 2022, contenente la Relazione 2022 sull'economia non osservata e l'evasione fiscale e contributiva, con il relativo Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione, non è ancora stato pubblicato. Si tratta di un fatto piuttosto inusuale, recentemente segnalato da voci autorevoli, fonti giornalistiche e rappresentanze sindacali". Lo afferma Marco Grimaldi, della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, neodeputato dell'Alleanza Verdi Sinistra.

"In particolare, la relazione contiene valutazioni sull'impatto della flat tax e importanti raccomandazioni di policy, quali l'invito a continuare sulla strada dell'incrocio delle banche dati. All'origine della mancata pubblicazione c'è una dimenticanza? Oppure una reticenza nei confronti di rilevazioni emerse o misure suggerite che potrebbero non coincidere con gli indirizzi della maggioranza?" domanda.

"Il Mef e Palazzo Chigi facciano chiarezza - conclude - e si metta al più presto a disposizione del pubblico uno strumento di trasparenza e responsabilità, nonché un indicatore fondamentale di efficacia delle norme intervenute sul sistema tributario del nostro Paese". (ANSA).