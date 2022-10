Confindustria energia,tecnologia e formazione per la transizione

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Costruire un pensiero consapevole per una transizione energetica giusta e sostenibile in modo integrato (ambientale, economico e sociale), capace di ricercare sinergie tra le diverse soluzioni, massimizzando efficienza ed efficacia: è l'obiettivo del ciclo di executive seminar "Energie in transizione per un mondo sostenibile", organizzato da Confindustria Energia e da Federmanager. Oltre 100 i manager che hanno partecipato al primo incontro.

"Un obiettivo chiaro ma fondamentale in questo momento di profonda crisi energetica ed economica", ha detto il presidente di Confindustria Energia, Giuseppe Ricci aprendo i lavori del seminario. "Ma per costruire questo pensiero comune - ha ribadito - bisogna intervenire e collaborare con il maggior numero possibile di realtà e organizzazioni" così da "conseguire gli obiettivi della transizione".

Tra i temi al centro dei confronti, la transizione giusta ed equa, la valorizzazione del capitale umano, il rapido sviluppo delle rinnovabili, la trasformazione di rifiuti in nuove risorse. (ANSA).