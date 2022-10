Welfare:da Rsa a abitare solidale, il ddl per assistenza anziani

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - La creazione di nuove forme dell'abitare solidale per consentire agli anziani di vivere in compagnia, combattendo solitudine e emarginazione. Il ripensamento delle Rsa per promuovere al loro interno la cultura della personalizzazione dei servizi e della domiciliarità.

Questi alcuni dei contenuti della proposta di legge quadro di riforma per gli anziani non autosufficienti, che attua le missioni 5 e 6 del Pnrr e che è attesa nel prossimo Cdm.

Il ddl contente le deleghe in questione è proposto dal ministro del Lavoro Andrea Orlando e, come spiegano dal dicastero interpellati in merito, prevede: un sistema unitario per la non autosufficienza coordinato dalla Presidenza del Consiglio; il finanziamento pubblico del sistema con lo stanziamento di adeguate risorse per i Leps (livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale) e i Lea (livelli essenziali di assistenza); la promozione della integrazione sociosanitaria attraverso i distretti sociali.

Si prevede anche la semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle condizioni di non autosufficienza; il "progetto personalizzato definito sulla base di un approccio biopsicosociale, con la partecipazione attiva della persona, della famiglia, delle reti di solidarietà presenti sul territorio e gestito da un team di professioni sociali e sanitarie"; l'adeguata formazione del personale socio sanitario, a partire dalle assistenti famigliari anche incentivando contratti di lavoro regolari. (ANSA).