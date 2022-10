Energia: Sace via a garanzie per rateizzare bollette imprese

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - E' al via l'operatività delle garanzie SACE prevista dalla legge con l'obiettivo di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche per le imprese consumatrici e i fornitori di energia. Ne dà notizia la società sottolineando come "a tal fine, SACE rilascerà le proprie garanzie in favore delle Compagnie di Assicurazione, rendendo così disponibili servizi di assicurazione del credito commerciale e rilascio di cauzioni in favore delle imprese di qualsiasi dimensione consumatrici di energia, favorendo la rateizzazione delle bollette fino a 24 mesi". Le garanzie - viene spiegato - "conformemente a quanto previsto dal precedente schema di convenzione già adottato nel 2020 per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza Covid,saranno concesse e gestite da SACE secondo le modalità previste dallo schema di convenzione condiviso con l'ANIA, in rappresentanza degli operatori del mercato assicurativo, che sarà pubblicato sul sito internet www.sace.it". Le garanzie assunte da SACE in favore delle Compagnie di Assicurazione che aderiranno saranno controgarantite dallo Stato. La misura ha ottenuto l'approvazione della Commissione Europea. (ANSA).