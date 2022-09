Inflazione: Istat, carrello della spesa +11,1%, top da '83 (2)

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +9,6% a +11,1%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +7,7% a +8,5%).

Secondo le stime preliminari di settembre, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dell'1,7% su base mensile, anche per effetto della fine dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e del 9,5% su base annua (da +9,1% nel mese precedente). (ANSA).