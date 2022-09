Inps: nei primi 8 mesi 2022 spesi 5,37 mld per il Reddito

La spesa per il reddito e la pensione di cittadinanza nei primi 8 mesi dell'anno è stata pari a 5,37 miliardi di euro. E' quanto emerge dall'Osservatorio Inps sul reddito di cittadinanza secondo il quale nel mese di agosto la spesa è stata pari a 649,7 milioni. La spesa media per famiglia è di 549 euro con 580 euro medi per i nuclei percettori del reddito di cittadinanza (sono 1.063.164) e 275 euro medi per le famiglie (119.144) con la pensione di cittadinanza. (ANSA).