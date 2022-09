Algeria: Tebboune annuncia aumenti di stipendi e pensioni

(ANSA) - ALGERI, 24 SET - Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha annunciato, a partire dall'anno prossimo, l'aumento di pensioni e stipendi per diversi settori e dell'appena introdotta indennità di disoccupazione.

L'annuncio è stato fatto dal presidente in una conferenza ad Algeri, riferisce la Tv di stato. "La nostra economia sta iniziando a riprendersi e nel gennaio 2023 l'indennità di disoccupazione e le pensioni medie e basse aumenteranno", ha affermato Tebboune.

"Dal prossimo febbraio, sotto la supervisione del primo ministro, sarò condotta una revisione degli stipendi di insegnanti e paramedici", ha detto ancora. Il presidente ha affermato di attendersi che le esportazioni di non-idrocarburi raggiungano i 7 miliardi di dollari entro la fine di quest'anno, rispetto ai 5 miliardi del 2021.

L'economia algerina è basata principalmente sugli idrocarburi (petrolio e gas), che rappresentano più del 90% delle sue esportazioni all'estero. A fine marzo, le autorità algerine hanno iniziato a erogare un'indennità di disoccupazione per la prima volta nella storia del paese nordafricano, pari a 13 mila dinari (82 euro), andati a quasi due milioni di persone secondo dati ufficiali. (ANSA).