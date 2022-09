Superbonus: Costantini (Cna), dargli continuità e certezza

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Il Superbonus e gli altri incentivi per la riqualificazione del patrimonio immobiliare "richiedono con urgenza un quadro normativo e finanziario stabile e coerente per dare continuità agli interventi e certezza agli operatori che li realizzano", invertendo così la rotta rispetto a quanto fatto negli ultimi mesi. È quanto ha evidenziato il presidente della CNA, Dario Costantini, nella relazione all'assemblea annuale della Confederazione che si svolge a Taormina, indicando la questione della cessione dei crediti. I numerosi provvedimenti normativi hanno creato confusione e incertezza.

"Le modifiche introdotte nel decreto aiuti bis rappresentano un passo in avanti - ha detto Costantini - ma monitoreremo l'efficacia della misura e la capacità di sbloccare la cessione dei crediti per decine di migliaia di imprese che si trovano in condizioni disperate per aver adempiuto ad una disposizione dello Stato". (ANSA).