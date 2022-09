ANSA/Commercialisti,'fisco semplice e riforma dell'Irpef'

(di Simona D'Alessio) (ANSA) - ROMA, 14 SET - Sbrogliare la 'matassa' normativa del Fisco, visto che, dagli anni '70 ad oggi, è piovuta "una miriade di provvedimenti, spesso estemporanei e basati su esigenze di gettito contingenti", che hanno fatto diventare la materia tributaria "un ginepraio" che ha aperto la strada ai dubbi (e, quindi, al contenzioso), mantenendo una certa "iniquità". E dare fiato ad una riforma complessiva dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (l'Irpef), caratterizzata da una "revisione dell'attuale curva di tassazione, che privilegi il lavoro", e vada "ulteriormente a sgravare i redditi medi (da 15.000 a 50.000 euro)", equiparando i livelli di tassazione tra occupazione dipendente e autonoma.

È questa la "missione possibile" che il Consiglio nazionale dei commercialisti, che conta oltre 120.000 professionisti iscritti agli Albi, affida alla politica, ad una decina di giorni dalle elezioni del 25 settembre; nel corso di un dibattito tra il presidente della categoria Elbano de Nuccio ed alcuni parlamentari uscenti ed aspiranti ad un seggio (Maria Cecilia Guerra candidata del Pd - per un'Italia democratica e progressista, Luigi Marattin per Azione - Iv, Emiliano Fenu per il M5s, Armando Siri per la Lega e Maurizio Leo per FdI), è stata posta sul tavolo l'esigenza di giungere ad "una sostanziale semplificazione normativa e alla riorganizzazione dei codici tributari e del calendario fiscale", nonché ad "un piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva". Un'idea, quest'ultima, ispirata dalla "situazione in cui versano imprese, lavoratori e famiglie, sempre più in difficoltà" nel far fronte alle pendenze pregresse: lo Stato "garantisca le banche e le altre Istituzioni finanziarie per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione di tributi e contributi dovuti", che "avrebbero una durata non superiore a 15 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi, con copertura pari al massimo al 70% dell'importo finanziato", ha spiegato de Nuccio. È necessario, ha scandito, che si compia "il passaggio evolutivo da fisco di sostegno a fisco di rilancio", a supporto, cioè, della crescita del sistema economico.

Ad invocare ascolto dalla politica anche Confprofessioni: per la Confederazione presieduta da Gaetano Stella "gli interventi mirati al contenimento dei prezzi energetici, messi in atto dall'attuale governo, non sono più sufficienti". E il Pnrr dovrà "valorizzare" il ruolo dei professionisti, "intermediari con la Pubblica amministrazione e la società". (ANSA).