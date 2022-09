Legacoop,online Respira,per comunità energetiche rinnovabili

(ANSA) - ROMA, 12 SET - È online il sito RESPIRA (www.respira.coop), un punto di riferimento per favorire la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in forma cooperativa, capaci di aiutare contemporaneamente l'ambiente e i conti di famiglie e imprese. L'iniziativa - si legge in una nota - è stata lanciata dal fondo mutualistico Coopfond, Legacoop, Banca Etica ed Ecomill, piattaforma di crowdinvesting per la transizione energetica.

Una Comunità Energetica - spiega la nota - è un'entità che produce e condivide energia rinnovabile, generando e gestendo autonomamente energia pulita, riducendo le emissioni di CO2 e gli sprechi energetici: si tratta di un soggetto di diritto autonomo a cui possono partecipare come membri persone e organizzazioni - sia private che pubbliche - che decidono di collaborare alla produzione e al consumo condiviso di energia da fonti rinnovabili. (ANSA).