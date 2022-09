Fisco: Meloni, nessun condono nel nostro programma

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Non ci sono condoni nel nostro programma, semmai serve fare funzionare quelli che sono stati fatti in passato: la vera evasione è nel lavoro nero, nelle big company, nelle iniziative dei migranti che aprono e chiudono prima dei controlli, per cui abbiamo chiesto una fideiussione".

Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni nel confronto con il segretario dem, Enrico Letta su Corriere tv.

(ANSA).