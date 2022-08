Abi:Patuelli, partiti superino le divisioni come a Bruxelles

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Un "modello Bruxelles" per la politica italiana, da adottare "senza perdere tempo": è quanto propone il presidente dell'Abi Antonio Patuelli riferendosi alla "straordinaria convergenza su tempi concreti a difesa degli interessi italiani" mostrata dai "nostri rappresentanti nelle istituzioni europee su tempi strategici": un appello all'unità della politica per la crescita: "non fermiamo l'Italia e sospingiamo la ripresa che sta stupendo per il suo vigore tutti i nostri partner" .

Convergenze "quasi inimmaginabili" nelle dinamiche politiche interne - dice Patuelli in un'intervista a Il Tempo - ma che Governo e Parlamento dovrebbero usare "almeno nei prossimi sei mesi". Visto che il primo Consiglio dei ministri del prossimo Governo si terrà solo a novembre, quando l'Europa avrà già preso decisioni importanti: "non possiamo attendere", è l'esortazione del presidente dell'Associazione bancaria italiana che vede mesi "decisivi" per dossier come la rinegoziazione del Patto di stabilità e crescita, l'applicazione del Pnrr, auspicabilmente un approccio comune europeo sulla minaccia dell'inflazione, il gas e la "carta libica" dove "la pace può dare un grande risultato. E oggi le diplomazie sotterranee sono già al lavoro per raggiungerla veramente".

Senza dimenticare i dossier bancari: "Chiediamo che nelle trattative in corso con le autorità bancarie europee non ci siano penalizzazioni per i soggetti finanziari che hanno titoli di Stato": perché "in un'ottica di crescita non si possono introdurre limiti". (ANSA).