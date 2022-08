Sicilia: da giunta regionale ok a minibond per Pmi

(ANSA) - PALERMO, 12 AGO - Su iniziativa dell'Assessorato dell'Economia, la Giunta regionale ha approvato la proposta relativa al conferimento di strumenti finanziari per il sostegno a "minibond" emessi da piccole e medie imprese operanti in Sicilia, da attuare in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti.

"Le risorse extra-regionali stanziate, pari a 20 milioni di Euro, sono destinate al sostegno dell'emissione di minibond da realizzare in collaborazione con Irfis e Cassa Depositi e Prestiti, in coerenza sia con le azioni 3.6.1 e 3.6.2 del Po Fesr Sicilia 2014/2020", afferma una nota.

"L'attuazione di tale strumento finanziario, già testato con successo in altre regioni italiane, che sarà gestito da Irfis FinSicilia S.p.A., costituisce un importante strumento di finanziamento per la crescita e gli investimenti delle Pmi siciliane aggiungendosi al Fondo Sicilia, già operante mediante Irfis, e al "Fondo emergenza Sicilia" costituito con la Banca europea degli investimenti ed Iccrea", prosegue la nota. (ANSA).