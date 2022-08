==Governo: Patuelli (Abi), rischio esercizio provvisorio

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - I tempi per la formazione del nuovo governo renderanno probabile l'esercizio provvisorio: un evento che spaventa i mercati, avverte il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli in un'intervista al Sole 24 Ore.

"Sono dell'idea che vada fatto ogni sforzo per evitarlo, ma sono anche per non ampliare i timori - afferma -. Quello che accadrebbe è che non si potrebbe aumentare mensilmente, nei primi 4 mesi la spesa pubblica del 2023 di oltre un dodicesimo ciascuno della spesa prevista dalla legge di bilancio del 2022, e quindi l'effetto è che limiterebbe l'espansione della spesa pubblica". "Dobbiamo prevenire ed evitare la necessità di dover ricorrere allo scudo anti spread" della Bce, aggiunge: "Per questo motivo non bisogna perdere tempo: sia negli adempimenti nazionali e nell'orizzonte europeo".

"Per le banche - prevede - sarà difficile replicare la buona performance del primo semestre nella seconda parte dell'anno.

Bisogna prorogare le garanzie pubbliche oltre il termine del 31 dicembre. È una scadenza troppo ravvicinata". (ANSA).