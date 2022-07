Tirrenia: Orlando, verificare con Inps azioni per lavoratori

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - "Consapevole che il protrarsi di questa situazione penalizzi ingiustamente i lavoratori, sono disponibile ad approfondire con l'Istituto la questione, al fine di verificare se possano essere individuate soluzioni o azioni, in primo luogo di natura amministrativa, che consentano di liquidare ai lavoratori le quote di retribuzione differita, alle quali hanno diritto". Lo afferma il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, rispondendo al Question Time "sulla vicenda della società Moby e Tirrenia".

Sulla questione è stata consultata l'Inps. "La liquidazione delle prestazioni - precisa Orlando - deve essere quindi effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo. In considerazione di quanto su esposto, tra i pagamenti pregressi bloccati dall'azienda, l'Inps ritiene che non debbano essere considerate le quote di Tfr dovute al Fondo di tesoreria. Il Tfr risultante nel Conto individuale di Tesoreria dei singoli lavoratori potrà essere pagato dall'azienda e conguagliato o, in caso d'incapienza, essere oggetto di domanda di intervento per il pagamento direttamente dal Fondo di Tesoreria di Inps".

Quanto alle singole situazioni, "sarebbe necessario acquisire informazioni più dettagliate sulle singole posizioni contributive dei lavoratori coinvolti. Solo all'esito di questa verifica, si potrà capire se ci sono le condizioni per la liquidazione diretta da parte dell'Inps, che è possibile nel caso di incapienza". (ANSA).