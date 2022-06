Welfare: Adc (commercialisti), formazione e regata a Salerno

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Dopo essere stata fermata dalla pandemia, riprende il largo la tradizionale regata annuale dell'Adc, Associazione dottori commercialisti, non prima, però, di un'iniziativa formativa dedicata al welfare, attraverso le iniziative della Cassa previdenziale di categoria (Cdc), gli Enti bilaterali e i fondi strutturali: nel pomeriggio di domani, venerdì 1° luglio, presso la sede del Palazzo Arcivescovile, a Salerno, dalle 14:30, si terrà il convegno che vedrà, tra gli altri, la partecipazione della presidente dell'Adc Maria Pia Nucera, del presidente e del consigliere della Cassa pensionistica Stefano Distilli e Salvatore Di Palma. Il 2 luglio mattina si svolgerà l'Assemblea dei presidenti del sindacato professionale, e nel pomeriggio, il vento gonfierà le vele della decima regata a fini benefici: Adc finanzierà le iniziative della Onlus Ipotenusa, che organizza attività veliche per ragazzi portatori di handicap, oltre a contribuire a un progetto di musicoterapia per minori ipovedenti, di Onlus Aps. (ANSA).