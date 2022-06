++ Fisco: verso rate più facili su cartelle fino a 120mila euro

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Rendere più facile la rateizzazione dei debiti con il fisco: è l'obiettivo di un emendamento al dl aiuti che ha il parere favorevole di governo e relatori. La proposta dovrebbe essere approvata in serata dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Con la modifica si punta a far salire da 60mila a 120mila euro il limite delle cartelle per cui sia possibile chiedere il pagamento in 10 anni, vale a dire 72 rate, senza che si debba "documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà". Sale da cinque a otto il numero di rate non pagate dopo le quali si decade dal piano di rateizzazione, che non può essere rinnovato. (ANSA).