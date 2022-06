Made in Italy: Di Maio,aziende Gdo vetrina per Pmi nel mondo

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - "La grande distribuzione organizzata è un partner di rilievo per la promozione del Made in Italy nel mondo. Grazie a capillari reti di punti vendita, le grandi aziende internazionali come Lidl offrono una vetrina per l'internazionalizzazione delle nostre filiere d'eccellenza, in particolare per i piccoli produttori". E' quanto sostiene il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un messaggio inviato durante la conferenza stampa di Lidl per la celebrazione dei 30 anni dell'azienda in Italia.

"Il 2021 è stato un anno record per l'export italiano, che ha superato la soglia dei 500 miliardi di euro di volume", ricorda Di Maio, evidenziando come la guerra in Ucraina metta ora "a dura prova questi risultati". Il governo è "conscio delle difficoltà che le nostre imprese stanno affrontando in risposta all'aggressione russa all'Ucraina, sia dal lato delle loro esportazioni, sia dal lato delle importazioni, dove le criticità legate all'interruzione degli approvvigionamenti di specifiche materie prime rischiano di interrompere interi cicli produttivi".

Per questo, "fin da subito, ci siamo impegnati a favore dell'adozione di strumenti concreti per mitigare l'impatto della guerra, favorendo l'inclusione nei pacchetti sanzionatori di misure transitorie che potessero consentire alle imprese di riadattare le loro necessità di approvvigionamento". Per il ministro "superare le sfide generate dalle profonde trasformazioni in corso richiede un forte gioco di squadra tra pubblico e privato, e l'integrazione delle rispettive competenze e capacità di azione". (ANSA).