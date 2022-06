Ucraina: Confindustria, necessario riconoscere candidatura Ue

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Confindustria sostiene "con forza la necessità che l'Ue conceda all'Ucraina lo status di candidato all'ingresso nell'Unione, non solo perché ciò conferisce all'Ucraina una tutela aggiuntiva nel conflitto in corso ma anche perché sono in gioco valori di libertà, democrazia e rispetto della sovranità e del diritto internazionale, alla base della costruzione europea". Lo sottolinea in una nota, al termine della visita del presidente Carlo Bonomi a Kiev. E "finché non si apriranno le basi di una trattativa - secondo l'associazione degli industriali - lo sforzo convergente di Ue e Nato deve concentrarsi nella difesa dell'Ucraina per la pace.

Perché senza pace non può esserci né sviluppo e né crescita".

(ANSA).