Ucraina: da campagna Nova Coop 63mila euro per il Sermig

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Ha superato i 63mila euro, in Piemonte, #Coopforucraina, la campagna di solidarietà in favore della popolazione colpita dalla guerra, lanciata ai primi di maggio da Nova Coop e destinata a sostenere le attività del Sermig. La somma, 63.180 euro, è il frutto delle donazioni raccolte tra gli oltre 5mila dipendenti Nova Coop e Nova Aeg e delle sottoscrizioni dei soci Coop nei 65 punti vendita della cooperativa, che ha raddoppiato i contributi devoluti dai dipendenti Nova Coop.

Dopo una prima fase a livello nazionale appena scattata l'emergenza, che ha permesso di raccogliere 1,2 milioni, a maggio l'iniziativa è entrata in una seconda fase, con la quale Nova Coop ha deciso di sostenere progetti di accoglienza e aiuto gestiti da associazioni locali, identificando il Sermig per l'area piemontese.

"Nova Coop è una bella comunità fatta di persone con dei valori e condivisione di ideali - sottolinea il presidente Ernesto Dalle Rive - che è capace di mettersi in gioco. La storia ci insegna che dobbiamo intanto vincere una guerra interna, quella all'indifferenza crescente, ad assuefarsi, e continuare a sviluppare attività che mettano in rete il buono.

Questa iniziativa è una goccia nel mare, ma sono le gocce che fanno il mare". "In questi mesi - aggiunge il fondatore del Sermig, Ernesto Olivero - siamo stati testimoni di un movimento di bene impressionante. La pace non si contrasta con gli slogan ma con fatti di speranza e giustizia". Dall'Arsenale della Pace sono partiti finora aiuti per un corrispettivo di 1.380 tonnellate di materiali, fra cibo, medicinali, materiale ospedaliero, ambulanze. (ANSA).