++ Confindustria, norma extraprofitti incoerente,sì tetto gas ++

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Sugli extraprofitti "riteniamo che questa norma, per come è stata scritta, non è pienamente coerente con l'obiettivo che persegue, che è di tassare un extraprofitto che alcune imprese hanno conseguito col rincaro dei prezzi". Così la dg di Confindustria Francesca Mariotti rispondendo in audizione sul dl aiuti. "Ci sono dei correttivi a nostro giudizio indispensabili per far convergere il dettato della norma gli con obiettivi che persegue", ha aggiunto, indicando che una soluzione "probabilmente è prevedere un tetto del gas, anche per prevenire la realizzazione di extraprofitti".

(ANSA).