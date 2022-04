Def: consulenti, uso di ammortizzatori cospicuo già nel 2022

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Per il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro "nel 2022 molte imprese hanno, in continuità con il precedente periodo emergenziale, proseguito con la fruizione degli ammortizzatori sociali, ma in modalità ordinaria e non emergenziale", e tale andamento "può ulteriormente aggravarsi nel corso dell'anno: ciò significa che molte imprese stanno già erodendo, nei primi mesi del 2022, il periodo massimo di fruizione di ammortizzatori sociali a loro disposizione nel biennio".

Nel corso di un'audizione alla Camera sul Def (Documento di economia e finanza) i professionisti hanno evidenziato come sia "opportuno valutare sin d'ora la necessità di prevedere ulteriori interventi in favore delle imprese rientranti nel campo di applicazione dei fondi che occupino oltre i 15 dipendenti e per quei casi in cui il ricorso agli ammortizzatori sociali incontra il limite del 'tetto' di intervento correlato all'importo versato". (ANSA).