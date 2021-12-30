Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 77 n. 364 GIOVEDI' 30 DICEMBRE 2021 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:35

          Borsa: Milano chiude con realizzi (-0,37%), giù Nexi ed Eni

        2. 18:32

          Covid: sindacati, due milioni lavoratori ancora nella crisi

        3. 17:51

          Borsa: Europa chiude contrastata, Parigi -0,27%, Londra +0,69%

        4. 17:45

          Borsa: Milano chiude in calo, -0,37%

        5. 17:22

          Borsa: Europa giù nel finale, fiacca New York, Milano -0,4%

        6. 16:34

          Rc auto: nel 2020 -30% incidenti, utile ramo vola del 135%

        7. 16:02

          Borsa: Europa fiacca con Wall Street positiva, Milano -0,5%

        8. 15:36

          Borsa: Wall Street apre in rialzo, Dj +0,04%, Nasdaq +0,16%

        9. 15:32

          Borsa: realizzi in Europa tranne che a Londra, Milano -0,45%

        10. 15:10

          Petrolio: in calo a New York a 75,69 dollari

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie