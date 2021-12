Pmi: da Banca Progetto e Fidimed 200 mln durante il 2021

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Banca Progetto, la banca digitale guidata da Paolo Fiorentino, e la siciliana Fidimed hanno erogato alle Pmi italiane finanziamenti per 200 milioni di euro nel 2021 attraverso 'Progetto Easy Plus', un prestito chirografario fino a 300mila euro. Lo rende noto un comunicato secondo cui "sono state finanziate, anche durante il periodo più critico della pandemia, oltre 1.500 PMI italiane erogando oltre 250 milioni di euro in poco meno di 18 mesi. "Questo strumento - sottolineano le due società - unico nel suo genere in Italia, ha contribuito a salvaguardare la solidità e la competitività del sistema produttivo italiano fornendo la necessaria liquidità in modo semplice e veloce". (ANSA).