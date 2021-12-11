Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 77 n. 345 SABATO 11 DICEMBRE 2021 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:46

          Petrolio: chiude in rialzo a New York a 71,82 dollari

        2. 18:09

          Spread Btp-Bund: chiusura in deciso calo a 131,4 punti

        3. 18:07

          Borsa: Milano chiude in calo dello 0,36%

        4. 18:00

          Borsa: Europa termina in leggero ribasso, Francoforte -0,10%

        5. 17:41

          Borsa: Milano chiude in calo (-0,36%)

        6. 17:18

          Borsa: Europa tutta negativa nel finale con Wall Street

        7. 16:03

          Borsa: Milano gira in calo (-0,2%) malgrado Wall Street

        8. 14:53

          Borsa: Milano solida (+0,2%) dopo dati Usa, Europa cauta

        9. 14:31

          Juventus: cede in Borsa (-5%) con diritti aumento capitale

        10. 12:57

          Bollette:Giorgetti,ci saranno altre misure,lavora Cingolani

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie