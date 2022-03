Aerei: sfida sui cieli sardi tra Ita e Volotea, che rilancia

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAR - Si è ufficialmente aperta la sfida tra Ita Airways e Volotea sui cieli della Sardegna. Dopo che la low cost spagnola aveva confermato di voler operare per i mesi estivi il solo collegamento tra Cagliari e Roma Fiumicino attraverso il bando "ponte" in scadenza il 14 maggio prossimo, la nuova compagnia aerea nata dalla ceneri di Alitalia aveva rilanciato manifestando l'interesse ad assumere gli oneri di servizio pubblico, per almeno 12 mesi, senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere una compensazione finanziaria.

Una proposta che, secondo la normativa, sarebbe stata prevalente rispetto all'offerta di Volotea, che oggi però rilancia ancora, impegnandosi a operare per 12 mesi sulle rotte del capoluogo sardo e da Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate.

Se non ci saranno altri concorrenti e se le offerte verranno dichiarate adeguate ai criteri fissati dal decreto, i due vettori si potrebbero così "spartire" i collegamenti tra i tre scali sardi e i due hub della Penisola: Ita volerebbe su Alghero, Cagliari e Olbia, mentre Volotea solo su Cagliari e Olbia, sino al 14 maggio 2023. Ma dovranno anche mettersi d'accordo sugli slot, sulle frequenze e orari con una soluzione tutt'altro che scontata per due aziende concorrenti.

Certo, per le casse regionali ci sarebbe un risparmio come anche sono confermate le tariffe agevolate per i sardi, mentre si andrebbe sul libero mercato per quanto riguarda i non residenti, in particolare i turisti che potrebbero rischiare di pagare un costo del biglietto salato nei periodi di punta come l'estate.

"Il vettore - dice Volotea in una nota - che punta a rinsaldare la sua presenza a livello locale, riconferma l'importanza del mercato sardo nel suo network: operativa in Sardegna sin dal suo esordio, nel 2019 ha aperto la sua base di Cagliari a cui è seguita, nel giugno 2021, quella di Olbia. Presso queste due basi, Volotea ha creato lavoro per oltre 120 dipendenti".

