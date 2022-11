Visco, 'bitcoin è una scommessa, se si gioca attenzione'

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Il Bitcoin "è una scommessa, possiamo proibire le scommesse se il Parlamento lo decide, se invece c'è piacere per il gioco si giochi ma stiamo attenti": lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco al Salone dei Pagamenti secondo cui invece "gli stable coin che hanno come sottostante attività e valute a corso legale" sono un altro discorso. Per loro "ci devono essere le regole, le stesse che per le banche: capitale, assicurazione depositi e governance". (ANSA).

Ottieni il codice embed