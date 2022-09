Ethereum completa l'aggiornamento 'Merge' e diventa più verde

(ANSA) - NEW YORK, 15 SET - Ethereum diventa più verde. La piattaforma di criptovalute ha infatti completato, dopo anni di ritardo e sperimentazioni frenetiche, il cosiddetto 'Merge', ovvero l'aggriornamento che consente alla sua infrastruttura di diventare più sostenibile e ridurre i consumi energetici. "Questo è il primo passo nel grande viaggio di Ethereum verso un sistema più maturo", afferma il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin. "Per me Merge simbolizza la differenza fra le fasi iniziali di Ethereum e l'Ethereum che abbiamo sempre voluto. Questo è un grande momento per il nostro ecosistema. Tutti coloro che vi hanno lavorato dovrebbero sentirsi molto orgogliosi", mette in evidenza Buterin. Il completamento dell'operazione è stato accolto con festeggiamenti online. Per l'industria delle criptovalute si tratta di un raro momento di esultanza in un anno difficile, che ha visto bruciare 1.000 miliardi di dollari dal settore costringendo diverse società alla bancarotta. (ANSA).

