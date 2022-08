La cripto-banca tedesca Nuri dichiara insolvenza

(ANSA) - BERLINO, 10 AGO - La cripto-banca Nuri ha presentato ieri procedimento fallimentare a Berlino. Come riporta Handelsblatt, sarebbe "la prima fintech tedesca a dichiarare fallimento a causa del crollo del mercato delle criptovalute". L'azienda contava circa 500.000 clienti e, secondo le sue stesse informazioni, alla fine di aprile gestiva un patrimonio totale di circa 500 milioni di euro. Secondo Nuri, i beni e i conti dei suoi clienti non sono in pericolo e continuano a essere accessibili. Fino all'ultimo, la fintech berlinese ha lottato per un nuovo round di finanziamenti, ma senza successo. Tra le altre cose, Nuri ha sottolineato anche le difficoltà dovute alla pandemia e alle incertezze sui mercati legate all'invasione russa dell'Ucraina. (ANSA).

Ottieni il codice embed