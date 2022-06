(ANSA) - WASHINGTON, 28 GIU - Nella conferenza stampa con Pedro Sanchez prima dell'inizio del summit Nato, Joe Biden ha detto di aver discusso con il premier spagnolo di un accordo per aumentare il numero di navi da guerra Usa basate in Spagna, in particolare alla base navale di Rota. (ANSA).

