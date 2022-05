Tensioni sul mercato cripto, sospeso il blockchain Terra

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAG - Terraform Labs sospende le nuove transazioni sul blockchain Terra per evitare ulteriori danni al suo ecosistema dopo che il valore dello stablecoin TerraUSD è affondato fino a 23 centesimi. Lo stop è stato deciso dopo che Luna, la sorella di TerraUsd, è crollata a quasi zero dollari. TerraUSD è uno stablecoin algoritmico che utilizza codici per mantenere il suo valore intorno a un dollaro. A differenza di stablecoin rivali come Tether, TerraUSD non è sostenuto da alcun asset reale come ad esempio i bond. La Luna Foundation Guard, la no profit creata dal fondatore di Terra Do Kwon, ha come riserva 3,5 miliardi di dollari di Bitcoin. (ANSA).

