Revo: approva piano industriale, 300 milioni premi nel 2025 (2)

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Revo intende sviluppare le linee di business attualmente sottoscritte da Elba Assicurazioni con l'obiettivo di crescere rapidamente negli altri rami danni per cui è stata ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Ivass. I risultati di Elba relativi ai primi due mesi del 2022 hanno evidenziato una raccolta premi lorda, a fine febbraio, pari a 13,9 milioni di euro rispetto a 12,9 milioni realizzati nello stesso periodo del 2021, con una profittabilità tecnica in miglioramento. Il 2022, anno di lancio dell'iniziativa, sarà caratterizzato da una "crescita importante" dei premi lordi, attesi a circa 120 milioni, da "rilevanti investimenti" in capitale tecnologico (circa 6,7 milioni), in capitale umano (l'organico a fine anno salirà a circa 145 persone) e distributivo, con la stipula di partnership con gli intermediari del mercato italiano. Nel 2023 è attesa un'ulteriore crescita dei premi ed un risultato operativo superiore al 2021, con l'obiettivo di iniziare a remunerare gli azionisti, destinando una parte dell'utile a dividendo. Revo intende sviluppare una gamma di prodotti parametrici (dove viene assicurato non un rischio ma un evento), con soluzioni contrattualmente semplici e che sfrutteranno le più moderne tecnologie, tra cui la blockchain, per garantire certezza dei dati e gestione automatica della liquidazione. Già a partire dal 2022 saranno rese disponibili le prime coperture in ambito meteo, business interruption e agro, con un ampliamento nel 2023 ai rischi catastrofali, mobility e cyber. Per quanto riguarda le linee assicurative speciali (dedicate, per esempio, a rischi connessi al trasporto aereo e marittimo, a quelli relativi alle costruzioni di opere, alle polizze cauzionali e fideiussorie, fino alla cybersicurity), Revo aumenterà la propria offerta di prodotti allo scopo di crescere in un mercato che vale 1,5 miliardi di euro e che è caratterizzato da una strutturale sottoassicurazione delle pmi. Revo completerà nel 2022 l'incorporazione in Elba Assicurazioni con conseguente passaggio sul segmento Star di Piazza Affari. (ANSA).

