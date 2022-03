(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Il Bitcoin vola del 9,2% oltre i 42 mila dollari. Gli investitori - spiega Bloomberg - sono in attesa di un aggiornamento su un possibile ordine esecutivo ordine del presidente Joe Biden questa settimana, che dovrebbe delineare la strategia del governo degli Stati Uniti per le criptovalute. In rialzo anche l'Ether che guadagna il 7.4%. (ANSA).

