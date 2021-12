Credit Agricole Italia investe su start up BlockInvest

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - BlockInvest, start-up che sta portando la tecnologia blockchain al servizio degli istituzionali, ha chiuso un nuovo round di investimento, riservato e interamente sottoscritto da Credit Agricole Italia. Si tratta del primo investimento da parte del gruppo bancario in una startup italiana. Per BlockInvest, già residente a Le Village Milano, l'hub di innovazione di Credit Agricole, rappresenta il primo passo verso un rapporto di collaborazione che va oltre il semplice utilizzo della piattaforma. In seguito a questo round di investimento, Credit Agricole Italia diventa secondo azionista della società RealHouse, proprietaria del marchio e della piattaforma. "La collaborazione con BlockInvest consentirà al gruppo di avere un presidio su una tecnologia come la blockchain, che avrà un ruolo fondamentale nell'evoluzione dei sistemi economici, monetari e finanziari", sottolinea in una nota Andrea Riva, Head of Capital Market e Open Innovation di Credit Agricole Italia. (ANSA).

