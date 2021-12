++ Dal Mise 45milioni per intelligenza artificiale e blockchain

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Il ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto attuativo del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito al Mise con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro, per promuovere la competitività e la produttività del sistema imprenditoriale del Paese con progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. "La capacità d'innovazione è la premessa per rafforzare e far diventare competitivo il sistema produttivo del nostro Paese di fronte alle sfide della transizione digitale", sottolinea il ministro Giorgetti. (ANSA).

Ottieni il codice embed