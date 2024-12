Stellantis, il 12 dicembre i sindacati incontrano Imparato

I sindacati metalmeccanici incontreranno il 12 dicembre a Torino il responsabile Europa di Stellatis Jean-Philippe Imparato, che guiderà la delegazione aziendale il 17 dicembre al tavolo con il Mimit. "Al tavolo attendiamo novità concrete che riaffermino la centralità del nostro paese nel piano industriale del gruppo come anticipato nel recente colloquio con John Elkann", ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso al question time.

"Possiamo pensare a un'integrazione dei fondi sul settore dell'automotive ma solo in cambio di politiche industriali serie e precise e non certo per l'acquisto di auto elettriche cinesi. Serve il rientro della produzione in Italia e il miglioramento delle attività nel nostro Paese già presenti, questa è la condizione". Con queste parole Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se nella manovra economica per il 2025 potrà esserci un aumento delle risorse a favore del comparto auto in profonda crisi.

Video Stellantis, operai bloccano l'ingresso merci allo stabilimento di Cassino

Le opposizioni insistono per l'audizione di Elkann. "C'è un piano industriale che non va visti i risultati, speriamo che Elkann venga in Parlamento, sarebbe importante dargli l'importanza che ha. Noi continuiamo a chiederglielo, vediamo". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la vicepresidente della Camera e deputata Pd Anna Ascani.

"Stellantis - evidenzia - ovviamente è il primo interlocutore ma non l'unico, se ci fossero altri imprenditori che volessero venire in Italia a produrre e creare occupazione le misure valgono per tutti. In questa manovra ci sono già 400 milioni di euro per l'automotive e se ne possono aggiungere altri 500 milioni per arrivare a quel quasi miliardo di euro che era il fondo precedente".

"Dopo la sua gestione fallimentare Tavares se ne va con in tasca con una buonuscita milionaria, è ora che Elkann venga subito in Parlamento senza aspettare di aver scelto prima il nuovo vertice dell'azienda". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs al Tg1. "Il presidente di Stellantis venga in Parlamento subito - prosegue il leader di SI - perché vogliamo risposte sul piano industriale del gruppo, e vogliamo risposte sulla tutela occupazionale. È un dovere nei confronti dei lavoratori ed è un dovere nei confronti del Paese", conclude.

I sindacati chiedono a Stellantis un aumento dei salari dell'8,8%. È stata inviata oggi a Cnh, Ferrari, Iveco e Stellantis, dopo il coordinamento unitario di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr, la richiesta di rinnovo della parte economica del contratto collettivo specifico di lavoro (ccsl) per il biennio 2025-2026. L'aumento rivendicato è a regime dell'8,8% della paga base, in cifra assoluta pari a 185,83 euro mensili al terzo gruppo professionale e a 179,40 euro alla seconda area professionale, nonché della indennità di funzioni direttive e degli istituti connessi, compreso il premio di risultato annuale che è una percentuale della paga base annua e che quindi va rivalutato insieme ad essa. Si chiede inoltre di riconoscere 680 euro una tantum, di non procedere all'assorbimento dei superminimi individuali e di verificare indicatori e valori soglia del premio annuale.

I sindacati chiedono di completare i lavori del gruppo sull'inquadramento, che in passato aveva avanzato una serie di proposte in ordine a premi o comunque a voci salariali specifiche per gruppi di lavoratori, nonché in ordine alla questione dell'assorbimento degli scatti di alcuni gruppi di lavoratori, ma che fino ad ora non è ancora arrivata ad una conclusione. "Rinnovare il ccsl - sottolineano Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr - è fondamentale per la valorizzazione del lavoro e per il rafforzamento di uno spirito coeso, con cui affrontare le sfide comuni e costruire un futuro sostenibile. Il ccsl si è dimostrato uno strumento vitale, capace di gestire i cambiamenti e di trovare soluzioni concrete: solo il suo tempestivo rinnovo ne può confermare la funzione svolta fino ad ora anche nel prossimo futuro".

Terzo giorno di sciopero Trasnova a Pomigliano

"Oggi siamo al terzo giorno di sciopero ad oltranza dei lavoratori della Trasnova di Pomigliano. Il blocco totale degli ingressi merci dello stabilimento GB. Vico ha costretto, a partire dal pomeriggio di ieri, il management aziendale di mettere in libertà le maestranze e chiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria". Lo affermano Mauro Cristiani, segretario generale Fiom Napoli e Mario Di Costanzo, responsabile settore automotive Fiom Napoli.

"Il prossimo 17 dicembre - aggiungono - è convocato a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'incontro con la proprietà della Trasnova, ma quell'appuntamento per essere determinante per la risoluzione della vertenza deve necessariamente prevedere la partecipazione di Stellantis. Chiediamo a John Elkann un vero cambio di passo rispetto alle scelte industriali compiute fino ad ora dalla multinazionale, a partire dalla riconferma della commessa a Trasnova, necessaria per salvaguardare i lavoratori impegnati negli stabilimenti di Mirafiori, Cassino, Pomigliano e Melfi. Diversamente, la protesta e la lotta andrà avanti".

