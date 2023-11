Bombardieri: 'Ho portato un Frecciarossa a batterie a palazzo Chigi per Lollobrigida e Salvini'

A palazzo Chigi il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, racconta di aver "portato un Frecciarossa a batterie come regalo a Salvini, perché più precetta e più le nostre piazze si riempiono", e così "se eventualmente vuole bloccare i treni, può chiamare Lollobrigida. Ma loro sono andati via prima e quindi ho chiesto alla presidente del Consiglio se potevo approfittare della sua gentilezza per dare questo regalo a Salvini. E' stata al gioco", racconta ancora Bombardieri a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, dopo l'incontro con il governo sulla manovra.

