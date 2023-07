Dufry raggiunge il 96% di Autogrill, al via lo 'squeeze-out'

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Si fa più corposa l'adesione all'opa di Dufry su Autogrill, con il gruppo svizzero che potrà procedere, come da programma, a 'delistare' da Piazza Affari la catena di ristorazione delle autostrade e degli aeroporti.

Nel corso della procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto che ha avuto inizio il 12 giugno e si è conclusa ieri, sono infatti state portate in adesione all'offerta ulteriori 7.244.025 azioni Autogrill (pari all'1,8814% del capitale sociale), si legge in un comunicato di Dufry e quindi "sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, tenuto conto delle azioni ordinarie di Autogrill già detenute da Dufry e delle azioni proprie detenute da Autogrill, Dufry verrà a detenere il 96,3858% del capitale sociale di Autogrill".

Dufry potrà quindi "avviare la procedura di squeeze-out, che porterà la stessa ad essere titolare di tutte le azioni di Autogrill, e al delisting di Autogrill", che sarà inglobata nel gruppo svizzero e farà nascere un colosso da 14 miliardi di ricavi. (ANSA).