Gazprom notifica ai clienti europei lo switch ai rubi

Gazprom ha iniziato a notificare ai clienti il nuovo meccanismo per i pagamenti del gas dando indicazioni tecniche, dopo che il Cremlino ha ordinato un nuovo sistema che prevede obbligatoriamente la conversione dei pagamenti in rubli.

Lo comunica il gruppo statale russo del gas nel suo canale Telegram, spiegando che "come società russa Gazprom è incondizionatamente e pienamente assoggettata alla legge russa" ma che "è un partner responsabile e continuerà ad esportare gas ai clienti in maniera sicura".